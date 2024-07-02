Hülya Avşar, Meryem Uzerli’yi kıskandığını itiraf etti!

Hülya Avşar, önceki akşam 'Hülya Avşar Cup' ödül törenindeydi. Tenis turnuvasının kazananlarına ödüllerini dağıtan Avşar, ardından gazetecilerle de sohbet etti. Avşar, geçtiğimiz günlerde programında konuk aldığı Meryem Uzerli ile arasında yaşananlardan bahsetti.

Avşar, "Kıskanılacak güzelliğe sahip... Çok keyifliydi. Programın son halini biz ona attık zaten. Kendisi de izledi ve onayladı. O rahatsız olmadı ama başkaları onun adına rahatsız oldu. Ben sorduğum sorudan da mutluyum. Doğru bir soru sordum. Neden evlenmeden çocuk sahibi olduğunu sordum. İnsan onu kıskanamıyor bile. Bu kadar hoş olacağını hiç tahmin etmedim. Yooo! Kıskandım ya" diyerek güldü.