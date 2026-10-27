Dictionary.com 2026 yılın kelimesini açıkladı: "Maxxing" trendi nedir ve neden yükselişte?
Dictionary.com, Z kuşağının beslenmeden uykuya ve dış görünüme kadar her alanda maksimum verim alma tutkusunu simgeleyen "maxxing" terimini 2026 yılının kelimesi seçti. Sosyal medyada başlayan devasa bir akımdan beslenen ve dijital medyada kullanımı neredeyse 19 kat artan terim, her şeyi en üst düzeye çıkarma arzusunun yeni dilsel sembolü oldu.
Dünyaca ünlü sözlük sitesi Dictionary.com, Amerikalıların her şeyi en üst düzeye çıkarma ve mükemmelleştirme tutkusunu simgeleyen "maxxing" kelimesini 2026 yılı için 'Yılın Kelimesi' seçti.
Z KUŞAĞINDAN SÖZLÜĞE
Z kuşağının uyku, beslenme ve görünüm gibi alanlarda mükemmelliği yakalamak için kullandığı "maxxing" terimi, devasa bir sosyal medya akımından çıkıp sözlüğe girdi.
Nedir bu Maxxing?
"Maximising" (maksimize etmek, en üst düzeye çıkarmak) kelimesinin kısaltması olan "maxxing", Dictionary.com'un açıklamasına göre "tek başına kullanılabilen veya bir şeyin en sonuna eklenerek bir şeyi tam anlamıyla yaptığınızı ya da olabildiğince optimize ettiğinizi belirten" bir terim.
BBC'ye göre bu seçim, sitenin ABD sosyal medya trendlerini, haberleri ve arama verilerini inceleyerek "demure" kelimesini yılın kelimesi seçtiği iki yıl öncesine kıyasla büyük bir değişim gösteriyor. Geçtiğimiz yılın kelimesi ise "67" olmuştu.
Dictionary Medya Grubu'nun baş sözlükbilimcisi Steve Johnson, "Maxxing, her şeyden maksimum verim alma konusunda giderek daha fazla kafayı bozmuş bir kültürün dilsel dışavurumu." dedi.
DİJİTAL MEDYADA PATLAMA
Dictionary.com'un tespitlerine göre, dijital medyada "maxxing" kelimesinin kullanımı Ağustos 2026'da, 2025'in aylık ortalamasına kıyasla yaklaşık 19 kat arttı. Platform; "affordability" (alım gücü / bütçeye uygunluk), "data centre" (veri merkezi), "odyssey" (uzun yolculuk / macera) ve amca anlamındaki "uncle" kelimesinin kısaltması olan "unc" terimlerini de yılın kelimesi adayları arasında değerlendirdi.
MAXXING'İN FARKLI YÜZLERİ
Sosyal medyada 30 yaş altı Z kuşağı ve daha genç nesiller, her türden mükemmelliğe ulaşma çabalarını "maxxing" şu anlamlarda paylaşıyor:
Fitness ve Sağlık: Influencerlar "proteinmaxxing" ve "fibermaxxing" paylaşımları yapıyor.
Uyku Düzeni: Uyku alışkanlıklarını iyileştirmeye odaklananlar durumu "sleepmaxxing" olarak adlandırıyor.
Görünüm: "Clavicular" adlı bir influencer, çene hatları, gözler ve fizik gibi belirli çekicilik kriterlerini karşılamak için verdiği aşırı çabayı anlatan "looksmaxxing" (görünümü maksimize etme) paylaşımlarıyla binlerce takipçi kazandı.
Steve Johnson, "Ne yaparsak yapalım, bunu daha da ileri taşımak istiyoruz" derken, kelimenin genişleyen kullanım alanlarının insanların bu dürtüye nasıl tepki verdiğini de ortaya koyduğunu belirtiyor ve "Kimi bunu benimser, kimi gülünç bulup abartır, kimi ise daha fazlasını elde etme yönündeki acımasız çabadan uzaklaşmayı anlatmak için tamamen tersyüz eder." ifadelerini kullanıyor.
KÖKLERİ 90'LARA DAYANIYOR
BBC'ye göre insanlar bu kavramı ve kelimeyi Clavicular video paylaşmaya başlamadan on yıllar önce de kullanıyordu. Örneğin 1990'ların televizyon dizisi The Fresh Prince of Bel-Air'in açılış şarkısında Will Smith, "Chillin' out, maxin', relaxin' all cool" (Takılıyorum, max'liyorum, tamamen rahatım) şeklinde rap yapıyordu.
Gen Z tarih dersleriyle viral olan içerik üreticisi ve öğretmen Lauren Cella, "Maalesef sözlük bu işe el atıncaya kadar bu, kelimenin kritik bir kütleye ulaştığı anlamına geliyor." diyor. Cella ve öğrencilerinin bir süredir "maxxing" kelimesini son ek olarak kullandığını belirterek, "Kendi tarzlarında grameri yeniden icat ediyorlar ki bence bu süper havalı" diye ekliyor. Kelimenin öğrencilere bir hedefe ulaşmak için "optimize etme" izni verdiğini ve bunu sahiplenmelerini sağladığını söylüyor.