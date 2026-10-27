Dünyaca ünlü sözlük sitesi Dictionary.com, Amerikalıların her şeyi en üst düzeye çıkarma ve mükemmelleştirme tutkusunu simgeleyen "maxxing" kelimesini 2026 yılı için 'Yılın Kelimesi' seçti.

Z kuşağından sözlüğe Maxxing.

Z KUŞAĞINDAN SÖZLÜĞE

Z kuşağının uyku, beslenme ve görünüm gibi alanlarda mükemmelliği yakalamak için kullandığı "maxxing" terimi, devasa bir sosyal medya akımından çıkıp sözlüğe girdi.

Nedir bu Maxxing? "Maximising" (maksimize etmek, en üst düzeye çıkarmak) kelimesinin kısaltması olan "maxxing", Dictionary.com'un açıklamasına göre "tek başına kullanılabilen veya bir şeyin en sonuna eklenerek bir şeyi tam anlamıyla yaptığınızı ya da olabildiğince optimize ettiğinizi belirten" bir terim.



BBC'ye göre bu seçim, sitenin ABD sosyal medya trendlerini, haberleri ve arama verilerini inceleyerek "demure" kelimesini yılın kelimesi seçtiği iki yıl öncesine kıyasla büyük bir değişim gösteriyor. Geçtiğimiz yılın kelimesi ise "67" olmuştu.

Dictionary Medya Grubu'nun baş sözlükbilimcisi Steve Johnson, "Maxxing, her şeyden maksimum verim alma konusunda giderek daha fazla kafayı bozmuş bir kültürün dilsel dışavurumu." dedi.

DİJİTAL MEDYADA PATLAMA

Dictionary.com'un tespitlerine göre, dijital medyada "maxxing" kelimesinin kullanımı Ağustos 2026'da, 2025'in aylık ortalamasına kıyasla yaklaşık 19 kat arttı. Platform; "affordability" (alım gücü / bütçeye uygunluk), "data centre" (veri merkezi), "odyssey" (uzun yolculuk / macera) ve amca anlamındaki "uncle" kelimesinin kısaltması olan "unc" terimlerini de yılın kelimesi adayları arasında değerlendirdi.