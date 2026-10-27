Yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç elde eden suç ağlarına yönelik adli makamlarca başlatılan süreçler hız kesmeden devam ediyor.

Ankara ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, milyarlarca liralık kara para trafiğini yöneten şebekelere operasyon düzenlendi.

Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.

Ankara ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yasa dışı bahis suçlarına karşı yürütülen eş zamanlı soruşturmalarda toplam 23 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'dan alınmıştır)