Ankara ve Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonları: 22 milyarlık işlem MASAK raporunda! 23 şirkete kayyum
Ankara ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında dev çaplı operasyonlar düzenlendi. Ankara merkezli 18 ilde gerçekleştirilen çalışmalarda, suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklayan 23 şirkete kayyım atanırken, MASAK raporlarına göre 21 milyar 319 milyon liralık şüpheli işlem hacmi saptandı. Edirne merkezli 5 ildeki eş zamanlı baskınlarda ise son bir ayda 1 milyar liralık para trafiği yöneten şebeke çökertildi. İki ayrı soruşturmada toplam 63 şüpheli gözaltına alındı.
Yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç elde eden suç ağlarına yönelik adli makamlarca başlatılan süreçler hız kesmeden devam ediyor.
Ankara ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, milyarlarca liralık kara para trafiğini yöneten şebekelere operasyon düzenlendi.
Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
21,3 MİLYARLIK ŞÜPHELİ İŞLEM
Bakan Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis sistemlerine yazılım ve çağrı merkezi hizmeti sağlayan yapılanmaları hedef alındı.
Ankara merkezli 18 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 79 şüpheli ve 23 şirket mercek altına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Suç gelirlerinin şirketler ve kripto varlıklar üzerinden aktarılmasına ilişkin para hareketlerini açığa çıkardı.
İncelemeler sonucunda şüpheli işlem hacminin 21 milyar 319 milyon TL olduğu tespit edildi. Düzenlenen baskınlarda 55 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 24 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
23 ŞİRKETE KAYYUM
Soruşturmanın mali ayağında alınan kararla, adı geçen 23 şirkete kayyım ataması gerçekleştirildi.
MİLYARLIK TRAFİK
Yasa dışı bahis suçlarına yönelik ikinci büyük adım Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla atıldı.
Banka hesaplarında son bir ayda toplam 1 milyar TL işlem hacmi tespit edilen şebekeye yönelik Edirne merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
Kaçak durumdaki 4 şüphelinin yakalanması amacıyla emniyet güçlerinin çalışmaları devam ediyor.