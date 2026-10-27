Avrupa derbiyi konuşuyor: "Öfke patlaması" İşte atılan manşetler
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbi, yabancı basında geniş yer buldu. Victor Osimhen'in iki golle yıldızlaştığı karşılaşmanın ardından yaşanan saha olayları da uluslararası spor gazetelerinin manşetlerine taşındı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen kaydederken karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takımın oyuncuları ve teknik ekipleri arasında gerginlik yaşandı.
Hem derbinin sonucu hem de maç sonrasındaki olaylar yabancı basında geniş şekilde ele alındı.
AVRUPA BASININDA OSIMHEN MANŞETLERİ
Fransız L'Equipe, Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyetini şampiyonluk yarışında önemli bir adım olarak değerlendirdi.
Goal.com'un İngiltere edisyonu, Victor Osimhen'in performansını öne çıkarırken sarı-kırmızılıların derbide üstün bir oyun sergilediğini yazdı.
İspanyol Marca, Nijeryalı golcünün attığı iki golle Galatasaray'a galibiyeti getirdiğini ve takımını liderlik koltuğunda tuttuğunu aktardı.
Alman Liga Blatt, "Osimhen şov yaptı" başlığını kullanırken FotMob da yıldız futbolcunun iki golüyle derbinin sonucunu belirlediğini vurguladı.
Daily Post, Galatasaray'ın Osimhen'in golleriyle Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiğini okuyucularına duyurdu.
Goal.com'un Fransa edisyonu ise "Osimhen durdurulamıyor" başlığıyla sarı-kırmızılıların zirvedeki puan farkını açmasına yer verdi.
MAÇ SONRASI OLAYLAR DA YABANCI BASINDA
Derbinin bitiş düdüğünün ardından yaşanan gerginlik de yabancı basının öne çıkardığı konular arasında yer aldı.
DailySports, "Ateşli derbi kaosla bitti" başlığıyla iki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri arasında yaşanan arbedeyi haberleştirdi.
Portekiz gazetesi Record, Aktürkoğlu'nun maç sonrasındaki tepkisine odaklandı.
Gazete, eski Benfica futbolcusunu sakinleştirmek için Lukaku'nun müdahale etmek zorunda kaldığını yazdı.
The Irish Sun ise "Fenerbahçe'de öfke patlaması" başlığını kullanarak Mason Greenwood ve takım arkadaşlarının mağlubiyet sonrasında yaşadığı gerginliği sayfalarına taşıdı.