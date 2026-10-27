Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen kaydederken karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takımın oyuncuları ve teknik ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Hem derbinin sonucu hem de maç sonrasındaki olaylar yabancı basında geniş şekilde ele alındı.