İsrail'de seçime kan karıştı! Muhalefet lideri Golan'a saldırı girişimi! Netanyahu'yu suçladı
İsrail'de Tel Aviv'de genel seçim için oy verme süreci devam ederken bir kişi Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'a yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Saldırı girişimi korumaların hızlı müdahalesiyle engellenirken, şüpheli gözaltına alındı. Olaydan Başbakan Netanyahu yönetimini sorumlu tutan Golan, "Kışkırtma ve şiddet bizi yolumuzdan alıkoyamayacak." dedi.
İsrail'in ana muhalefet kanadındaki Demokratlar Partisi'nin lideri Yair Golan, Tel Aviv'de seçim çalışmaları esnasında bıçaklı bir saldırı girişiminin hedefi oldu. Şüpheli, korumaların hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek polis tarafından gözaltına alındı
MUHALEFET LİDERİNE SALDIRI GİRİŞİMİ
Partiden yapılan açıklamada, ceket giyen kimliği belirsiz bir erkeğin Golan'a şüpheli bir şekilde yaklaştığı, ancak durumu fark eden güvenlik ekibinin şahsı hedefine ulaşamadan durdurduğu belirtildi.
Açıklamada, güvenlik görevlilerinin müdahale için şahsa doğru yöneldiği esnada, şüphelinin kıyafetlerinin arasından büyük bir bıçağın sıyrılarak yere düştüğü aktarıldı.
Korumaların şahsı derhal yere yatırarak etkisiz hale getirmesinin ardından olay yerine çağrılan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Parti yönetimi, zanlının saldırı nedeninin henüz netlik kazanmadığını ve polisin soruşturmaya ilişkin ayrıntıları paylaşmadığını kaydetti.
GOLAN NETANYAHU'YU SUÇLADI
Gelişmelerin ardından açıklama yapan Golan, yaşananlardan doğrudan Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin yürüttüğü siyasi kışkırtma ortamını sorumlu tutarak, "Kışkırtma ve şiddet bizi yolumuzdan alıkoyamayacak." dedi.
Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ise "Bu akşam Netanyahu'nun kışkırtma ve nefret rejimini bitireceğiz." ifadelerini kullandı.
Olay, İsrail halkının 120 sandalyeli Meclis için sandık başına gittiği gün gerçekleşti. Seçimlerde iki ana rakip blokun liderliğini Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot yürütüyor.
Mevcut tabloda hiçbir ittifakın Meclis çoğunluğu için gereken 61 sandalyeye ulaşması kesin görünmüyor. Bu durum, sandıklar kapandıktan sonra ülkeyi zorlu koalisyon pazarlıklarının beklediğine işaret ediyor.