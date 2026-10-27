İsrail'in ana muhalefet kanadındaki Demokratlar Partisi'nin lideri Yair Golan, Tel Aviv'de seçim çalışmaları esnasında bıçaklı bir saldırı girişiminin hedefi oldu. Şüpheli, korumaların hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek polis tarafından gözaltına alındı

Parti yönetimi, zanlının saldırı nedeninin henüz netlik kazanmadığını ve polisin soruşturmaya ilişkin ayrıntıları paylaşmadığını kaydetti.

Açıklamada, güvenlik görevlilerinin müdahale için şahsa doğru yöneldiği esnada, şüphelinin kıyafetlerinin arasından büyük bir bıçağın sıyrılarak yere düştüğü aktarıldı.

Partiden yapılan açıklamada, ceket giyen kimliği belirsiz bir erkeğin Golan'a şüpheli bir şekilde yaklaştığı, ancak durumu fark eden güvenlik ekibinin şahsı hedefine ulaşamadan durdurduğu belirtildi.

Yair Golan'a saldırı girişimi. Fotoğraf: Reuters

GOLAN NETANYAHU'YU SUÇLADI

Gelişmelerin ardından açıklama yapan Golan, yaşananlardan doğrudan Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin yürüttüğü siyasi kışkırtma ortamını sorumlu tutarak, "Kışkırtma ve şiddet bizi yolumuzdan alıkoyamayacak." dedi.

Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ise "Bu akşam Netanyahu'nun kışkırtma ve nefret rejimini bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Olay, İsrail halkının 120 sandalyeli Meclis için sandık başına gittiği gün gerçekleşti. Seçimlerde iki ana rakip blokun liderliğini Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot yürütüyor.

Mevcut tabloda hiçbir ittifakın Meclis çoğunluğu için gereken 61 sandalyeye ulaşması kesin görünmüyor. Bu durum, sandıklar kapandıktan sonra ülkeyi zorlu koalisyon pazarlıklarının beklediğine işaret ediyor.

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Yair Golan