Zeki Çelik: Bu turu geçersek yarı finali zorlarız

EURO 2024'teki kaleci yeterliliğini sağlamak adına Milli Takım kampına çağrılan Başakşehir'in 27 yaşındaki file bekçisi Muhammed Şengezer ve Roma'nın sağ beki Zeki Çelik açıklamalarda bulundu. Muhammed, "Şu an turnuvaya baktığımız zaman üst düzey takımlar var. Bizde bunlardan biriyiz. Hem tecrübeli hem de tecrübesiz isimler var. Avrupa'da büyük takımlarda oynayan arkadaşlarımız var. Kazanmak için maça çıkıyoruz. Hedefimiz finale kadar gitmek" diye konştu. Muhammed, ayrıca milli takımın finale çıkması halinde rakip olarak İspanya'yı görmek istediğini dile getirdi. Zeki Çelik ise Avusturya maçıyla ilgili, "Bu maçı kazanıp önümüze bakmamız lazım. Adım adım bakmamız lazım. Bu turu geçersek yarı finali zorlayabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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