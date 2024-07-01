Maaşını indir Ada’ya gel

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da kadroda bulunan bazı isimlerin de geleceği merak konusu oldu. O isimlerin başında da geçen sezon istediği kadar süre alamayan Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha geliyor. Zaha hakkında İngiliz basınından Mirror'da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Cimbom, Zaha'yı Premier Lig'e göndermeye hazır. Futbolcuya Crystal Palace, West Ham United ve Wolverhampton'ın talip olduğu ve bu kulüplerin yıldız isim için bonservis bedeli ödemek istemediği belirtildi. Ayrıca üç kulübün de Galatasaray'da yıllık 4 milyon 350 bin Euro kazanan Zaha'ya, "Maaşında indirime git, masaya oturalım" teklifinde bulunduğu ifade edildi. Zaha geçen sezon Galatasaray'da görev aldığı 42 maçta 10 gol attı ve 5 de asist üretti.



2 YIL KONTRATI VAR

11 milyon Euro değerindeki Wilfried Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor.