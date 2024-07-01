Hadise, 2009 yılında Eurovision’a katıldığı dönemdeki yaşadıklarını anlattı

Şarkıcı Hadise, Belçika ve Türkiye'nin, Türk işçilerinin Belçika'ya göçünü kolaylaştırmak amacıyla 16 Temmuz 1964'te imzaladığı Göç Anlaşması'nın 60. Yılı kapsamında düzenlenen 'Gurbet Kuşu Festivali'nin açılış programına katıldı. Belçika doğumlu olan Hadise, festivalde Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Bay Tim Van Huynen ve Belçika Başkonsolosu Bay Tim Van Anderlecht ile birlikte açılış konuşmasını yaptı. Hadise, Eurovision'da katıldığı dönem yaşadıklarını anlattı ve şunları söyledi:



ZORBALIKLA KARŞILAŞTIM...

"2009 yılında Eurovision için seçildim. Düm Tek Tek ile ülkemi Moskova'da temsil etmiştim. O zaman 'Neden bir gurbetçi kızı ülkemizi temsil ediyor' dediler. Belçika'da da bu zorbalığı yaşadım. 'Bu kız Belçika doğumlu, neden Belçika'yı temsil etmiyor, Türkiye'yi temsil ediyor' diye. 22 yaşındaydım ve bütün bu duygularla ayakta durmak çok enteresan bir tecrübeydi. Hala bana 'Sen bi git memleketine dön' diyenler var. Ben Türk'üm. Ne mutlu Türküm diyene."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN