Acılı anne kızının hayallerini anlattı: “Çocukların gelecekleriyle ilgili hayalleri vardı” (Foto: DHA)

"TELEVİZYONDA GÖRDÜM, O OLMASIN DEDİM"

Okul müdürünün telefonuyla olağanüstü bir durum yaşandığını düşündüğünü belirten Demir, o anları şöyle aktardı:

"Televizyonda altyazı geçti bu İhsaniye'de olan olayla ilgili. Telefon çaldı. Müdür Bey aradı. Olağanüstü bir durum olduğunu düşündüm. 'Müdür Bey bir olay mı var?' diye sordum. 'Yok, ufak bir kazaya karıştı Sena öğretmen' dedi. Ben de 'Televizyonda gördüm. Bir öldürme vakası. O olmasın' dedim. Müdür Bey, 'Hayır onunla ilgisi yok' dedi. Ama tabii benim içime ateş düştü. İlk inandım, sonra işin rengini anladım."

15 YILLIK ÖĞRETMENDİ, HER DERSİNE HAZIRLANARAK GİDERDİ

Kızının köy okullarını ve öğrencilerini çok sevdiğini söyleyen Demir, 15 yıllık öğretmen olmasına rağmen her dersine hazırlanarak gittiğini belirtti.

Ayşe Sena öğretmenin çocukların ufkunu açmak için sürekli deneyler yaptığını anlatan annesi, "Çok şevkle giden okula, köy okullarını çok seven, köy çocuklarının ufuklarını aydınlatmaya çalışan, onlara sürekli deneyler yapan ve derse hazırlanan bir öğretmendi. Çok idealistti" dedi.

Kızının ders sırasında telefonunu açmadığını da belirten Demir, kendisine "Anne sakın ders esnasında arama, ne olursa olsun" dediğini aktardı.