Afyon’da öldürülen Ayşe Sena öğretmenin annesi: “Televizyonda gördüm, o olmasın dedim”
Afyonkarahisar’da 8 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarda öldürülen öğretmen Ayşe Sena Demir’in annesi, olaydan televizyondaki altyazıyla haberdar olduğunu anlattı. Kızının köy çocuklarına adanmış hayatını anlatan acılı anne, giremediği derslerin ücretini bile ihtiyaç sahiplerine bağışlattığını söyledi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Arif Sefa Özdemir'in düzenlediği silahlı saldırılarda hayatını kaybeden Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir'in (46) annesi Hayrunissa Demir, kızının ardından konuştu. Antalya'da yaşayan Demir, televizyonda saldırıyla ilgili haberi gördüğü sırada okul müdürünün kendisini aradığını anlattı.
"TELEVİZYONDA GÖRDÜM, O OLMASIN DEDİM"
Okul müdürünün telefonuyla olağanüstü bir durum yaşandığını düşündüğünü belirten Demir, o anları şöyle aktardı:
"Televizyonda altyazı geçti bu İhsaniye'de olan olayla ilgili. Telefon çaldı. Müdür Bey aradı. Olağanüstü bir durum olduğunu düşündüm. 'Müdür Bey bir olay mı var?' diye sordum. 'Yok, ufak bir kazaya karıştı Sena öğretmen' dedi. Ben de 'Televizyonda gördüm. Bir öldürme vakası. O olmasın' dedim. Müdür Bey, 'Hayır onunla ilgisi yok' dedi. Ama tabii benim içime ateş düştü. İlk inandım, sonra işin rengini anladım."
15 YILLIK ÖĞRETMENDİ, HER DERSİNE HAZIRLANARAK GİDERDİ
Kızının köy okullarını ve öğrencilerini çok sevdiğini söyleyen Demir, 15 yıllık öğretmen olmasına rağmen her dersine hazırlanarak gittiğini belirtti.
Ayşe Sena öğretmenin çocukların ufkunu açmak için sürekli deneyler yaptığını anlatan annesi, "Çok şevkle giden okula, köy okullarını çok seven, köy çocuklarının ufuklarını aydınlatmaya çalışan, onlara sürekli deneyler yapan ve derse hazırlanan bir öğretmendi. Çok idealistti" dedi.
Kızının ders sırasında telefonunu açmadığını da belirten Demir, kendisine "Anne sakın ders esnasında arama, ne olursa olsun" dediğini aktardı.
"GİREMEDİĞİ DERSLERİN PARASINI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERDİ"
Annesinin anlatımına göre Hacettepe Üniversitesini dönem birincisi olarak bitiren Ayşe Sena Demir, başlangıçta eczacılık istemesine rağmen öğretmenlik yaparak daha faydalı olduğuna inanıyordu.
Kızının dürüstlük ve adalet konusunda öğrencilerine örnek olmaya çalıştığını belirten Demir, pandemi döneminde yaşadıkları bir olayı şu sözlerle anlattı:
"Pandemi döneminde yolculukta girememiş olduğu 3-4 dersin parası yattığı zaman bana telefon açıp, 'Anneciğim bunu sen al, ihtiyaç sahiplerine ver, ben haram para sokmam' diyen bir öğretmendi."
"ANNE, BEN BURADA ÇOK MUTLUYUM"
Ayşe Sena öğretmenin köyde görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Demir, kızının öğrencilerinin geleceğine ilişkin hayaller kurduğunu anlattı.
Uzman öğretmen olan kızının Afyonkarahisar'dan ve çalıştığı köyden memnun olduğunu belirten acılı anne, aralarında geçen konuşmaları şöyle aktardı:
"'Anne burada çok mutlu oluyorum. Antalya'ya geldiğim zaman çok kargaşa, karmaşa. Orada düşünme, tefekkür etme vakti buluyorum' diyordu. 'Çok mutluyum ben orada. Onlara hep bir şeyler öğretiyorum, hediyeler alıyorum' derdi."
KIZININ ANISINI ÇOCUKLARA DERS VEREREK YAŞATACAK
Kendisinin de geçen yıl öğretmenlikten ayrıldığını söyleyen Hayrunissa Demir, eğitim alamayan ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara gönüllü olarak ders vermeyi amaçladığını belirtti.
Okuma yazma ve davranış eğitimi alanındaki çalışmalarını kızının anısına sürdüreceğini dile getiren Demir, "Tabii ki çocuğumun böyle gaddarca öldürülmesinden sonra, onun anısına devam edeceğim" dedi.
İKİ ÖĞRETMENİN OKULUNDA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Ayşe Sena Demir ile aynı araçta bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete (31), Yukarıtandır köyündeki silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Araçtaki Beden Eğitimi Öğretmeni Sultan Sema G. ise saldırıdan kurtularak güvenlik güçlerine haber verdi.
İki öğretmenin görev yaptığı Yukarıtandır Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi. Ayşe Sena Demir'in cenazesinin Antalya'da toprağa verileceği belirtildi.