Piyasa analistleri, yatırımcıların belirsizlik ortamında ocak ayına kadar net bir yön görmek istediklerini, bu nedenle de riskli pozisyonlardan kaçınarak "toz duman inene kadar nakitte beklemeyi" tercih ettiklerini ifade ediyor.

Trump Şi Cinping ile Beyaz Saray'daki görüşmesine teknoloji milyarderlerini de çağırmıştı.

"AMERİKA TRUMP'IN TEKNOLOJİ DESTEKÇİLERİNE SIRTINI DÖNÜYOR"

İngiliz Financial Times ise "Amerika Donald Trump'ın teknoloji destekçilerine sırtını dönüyor" başlıklı bir haber yayımladı ve Silikon Vadisi elitleri ile yapay zeka yöneticilerinin Trump ile kurdukları ittifakın ara seçimde ters tepmesinin ardından yeni bir strateji belirlediğini vurguladı.

Silikon Vadisi elitleri ve yapay zeka yöneticileri, ABD Başkanı Donald Trump ile kurdukları yakın ittifakın ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'ye pahalıya mal olmasının ardından yeni bir siyasi strateji arayışına girdi. Ara seçimlerde yaşanan büyük hayal kırıklığı, teknoloji dünyasının Washington'daki nüfuzuna karşı güçlü bir toplumsal tepkiyi tetikledi.

YAPAY ZEKA MİLYARDERLERİ HEDEFTE

Salı günü düzenlenen ara seçimlerde, aralarında açıkça yapay zeka (YZ) karşıtı platformlarla kampanya yürüten isimlerin de bulunduğu Demokratlar, Kongre'nin her iki kanadında da iktidarı ele geçirdi. Zafer konuşmalarında yeni dönemde "yapay zeka milyarderler sınıfını" hizaya getireceklerinin altını çizdiler.

Trilyonlarca dolarlık yapay zeka endüstrisinin önündeki engellerin kaldırılacağını umarak Trump'a methiyeler düzüp MAGA müttefiklerinin kampanyalarını finanse eden teknoloji patronları, şimdi büyük bir stratejik çıkmazla karşı karşıya.

Cumhuriyetçi kampanya gruplarının teknoloji bağışçılarından 600 milyon dolardan fazla para aldığı ortaya çıkarken Beyaz Saray müttefikleri de son bir yıl boyunca kırmızı eyaletlerin yapay zeka güvenlik yasalarını geçirme girişimlerini bastırmış ve veri merkezi protestocularını hedef almıştı.



Seçim yenilgisinin ardından parti içindeki aktivistler ve stratejistler, kamuoyunun öfkesine karşı derhal adım atılması çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi stratejist Brendan Steinhauser, partinin teknoloji patronlarını Silikon Vadisi'ne geri göndermesi gerektiğini belirterek, partinin Elon Musk, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve Trump'ın baş yapay zeka danışmanı olan risk sermayedarı David Sacks'ten mesafe koyması gerektiğini vurguladı.

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