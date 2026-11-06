Harris, Avrupalı paydaşlarla da durumu gözlemleyeceklerini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Simon Harris de "Şu aşamada kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz ancak polis, güvenlik güçlerimiz ve siber güvenlik uzmanlarımız gelişmeleri çok ciddi şekilde ele alıyor." dedi.

İrlanda polisi, saldırı tehditlerinin incelendiğini açıklarken Başbakan Micheal Martin, tehdidin koordineli bir girişim olup olmadığını söylemenin bu aşamada erken olduğunu dile getirdi.

E-postayla saldırı tehdidi alan Virgin Media ise tahliye edilmezken canlı yayınlarına devam etti.

İrlanda'daki Mediahuis ve Independent News Media şirketlerinin binaları da e-postayla gönderilen tehdidin ardından boşaltıldı. Tahliye edilen çalışanlara evden çalışma talimatı verildi.

Çalışanlar güvenli yerlerde toplanırken olay yerine çok sayıda polis ve polis köpeği sevk edildi. Bu sırada RTE'de canlı yayınlar durdurulurken yalnızca RTE Radio 1'deki RTE's Today programı canlı yayına devam etti.

RTE'de yer alan habere göre, kuruma bu sabah e-postayla bombalı saldırı tehdidi yöneltildi.

İrlanda'da e-postayla bombalı saldırı tehdidi alan, aralarında kamu yayıncısı RTE'nin de bulunduğu 4 medya şirketinden 3'ü binalarını tahliye etti.

İrlanda'da bomba paniği. Fotoğraf: Reuters

AVRUPA'DA NELER OLUYOR?

Başbakan Martin, yaptığı yazılı açıklamada, polisin gerekli önlemleri derhal aldığını belirterek önceliğin her zaman etkilenen insanların güvenliği olduğunu söyledi.

Bombalı saldırı tehditlerini "asılsız" olarak niteleyen Martin, "Bu tür asılsız saldırı tehditleri, günlük hayatına devam eden insanlarda korkuya, strese ve aksamalara neden oluyor. Ne olursa olsun hiçbir olumlu sonucu yok." ifadesini kullandı.

Martin, tehditlerin sorumlusunun henüz bilinmediğini aktararak şunları kaydetti:

"Bunların münferit olaylar mı yoksa merkezi bir yerden yönetilen koordineli çabalar mı olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu tehditler, benzer ihbarların Avrupa genelinde havacılık sektöründe yol açtığı aksaklıkların devam ettiği bir dönemde geldi. Bunun koordineli bir aksatma kampanyasının parçası olması muhtemel görünüyor."

Polis ve ordunun siber güvenlik uzmanları ve havacılık kurumlarıyla işbirliği içinde konuyu ele aldığına dikkati çeken Martin, Avrupalı güvenlik kuruluşlarıyla da temas halinde olduklarını belirtti.

Martin, gelecek hafta başkent Dublin'de yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi ve AB Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne işaret ederek polisin her türlü sekteye uğratma girişimine karşı teyakkuzda olduğunu kaydetti.

AVRUPA'DA ONLARCA UÇUŞTA ALARM

İhbarlar, Perşembe günü Avrupa genelinde yaklaşık 30 yolcu uçağını hedef alan ve bazı uçakları acil iniş yapmaya zorlayarak savaş uçaklarının havalanmasına neden olan asılsız bomba tehdidi dalgasını takip etti.

Gelecek hafta Dublin'de gerçekleşecek üst düzey Avrupa Birliği toplantıları öncesinde gelen bu tehditlerin sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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