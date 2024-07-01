Gazi’de zafer D.Flame’in

98'inci kez düzenlenen Gazi Koşusu İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. 22 İngiliz tayı Gazi Koşusu'nu kazanmak için mücadele ederken, hipodromda çok büyük heyecan ve coşku yaşandı. D

RAGON FLAME BİRİNCİ

Yarışın galibi Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı, Emrah Agun'un da sahibi olduğu Dragon Flame isimli safkan oldu. İkinci sırada Selim Kaya ile Zizka, üçüncü sırada Hayrullah Doğan ile Borrego yer aldı. Jokeyliğini Ahmet Çelik'in üstlendiği Son of Cooger 4, Ercan Çankaya ile Wolf Seyfo da 5. sırada kendisine yer buldu.

BÜYÜK ÖDÜL 13.5 MİLYON TL

Bu yıl birincilik ödülünü kazanan safkan Dragon Flame sahibine 13 milyon 500 bin TL ödül kazandırdı. İkinci 5 milyon 400, üçüncü 2 milyon 700, dördüncü 1 milyon 350 bin, beşinci de 675 bin lira gelir elde etti. Öte yandan yetiştiricilik bedeli de dahil ek gelirlerle birlikte birincinin ödülü ise 24 milyon 845 bin 250 TL'ye ulaşacak.

BU ZAFERE ÇOK İNANMIŞTIK

98. Gazi Koşusu'nu Dragon Flame ile zafere uzanan Akın Sözen, yarış sonrasında, "Çok mutlu ve duyguluyum. Bu sene gerçekten de çok inanmıştık. Başarıya ulaştık. 18. senemizi yaşıyoruz. Bu mükemmel bir duygu. Rabbime şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 98. Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Akın Sözen ile at sahibi Emrah Agun'u kutladı. Bak, "Akın Sözen ve Emrah Agun'u canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

YARIŞA YOĞUN İLGİ VARDI

İstanbul'da yaşayanların yanı sıra, şehir dışından gelen vatandaşlar da dev organizasyonu kaçırmadı. Kimileri de aileleriyle birlikte hipodroma gelerek, piknik yaptı ve Gazi Koşusu öncesi düzenlenen etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Gazi Koşusu büyük bir merak uyandırdı. Hipodromda yer alan ünlü isimlerden birisi de oyuncu Yağmur Tanrısevsin oldu.

ARDA GÜLER SEVİNCİ YAPTI

Gazi Koşusu'nun kazananı olan Akın Sözen, zafere ulaştıktan sonra, Arda Güler ile özdeşleşen sevinç pozu verdi.

BİZİ MAHCUP ETMEDİ

Yarışı kazanan atın sahibi Emrah Agun, "Atımıza çok güveniyorduk. İnancımız çoktu. Dinlenerek gelmesini istemiştik. Bizi mahcup etmedi" dedi.

YILDIRIM YERİNDE TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Gazi Koşusu'nu yerinde takip eden isimler arasındaydı. Yıldırım hipodromda Şekip Mosturoğlu ile birlikte görüntülendi.