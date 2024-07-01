Aslan Ziyech’e izin verdi!

Geride bıraktığımız günlerde Hakim Ziyech ile sözleşme imzalayan Galatasaray'ın yıldız isimle ilgili planı ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar'ın bedelsiz olarak transfer ettiği Faslı futbolcu için gelen cazip teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi. Arap Yarımadası'ndan birçok kulübün yakın radarında olan 31 yaşındaki futbolcuya güncel verilere göre; 9 milyon Euro değer biçiliyor. Yıllık 2.85 milyon Euro kazanacağı duyurulan Ziyech'in Galatasaray adına 23 maçta 8 gol, 4 de asisti bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, gelecek tekliflere göre Ziyech konusunda yol haritasını belirleyecek.

BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

İyi bir teklif gelmesi halinde Okan Buruk'un da yıldız oyuncunun satışı için gerekli onayı verdiği, gelen haberler arasında yer alıyor.