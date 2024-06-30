Almanya son 8’de

EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya, Danimarka ile karşılaştı. İlk yarıda iki kalede de tehlikeler yaşansa da top ağlara gitmedi. 51. dakikada Andersen'in golü, ofsayt nedeniyle VAR'dan döndü. 53'te ise Andersen'in eline gelen top sonrası Havertz penaltıdan golü buldu: 1-0. 68'de ise Jamal Musiala farkı artırdı: 2-0. İSPANYA-GÜRCİSTAN

GALİBİYLE EŞLEŞECEK

Almanya'nın çeyrek finaldeki rakibi İspanya-Gürcistan maçının galibi olacak. Çeyrek final müsabakası 5 Temmuz'da Stuttgart kentinde oynanacak.

YAĞMUR ENGELİ

Dev maçta bir anda şiddetli sağanak yağış başladı. Maçın 35. dakikasında hakem Michael Oliver oyunu durdurdu. Mücadele yaklaşık 25 dakika sonra başladı.