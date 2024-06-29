Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Taraftarımızın alkışladığı bir takım olacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dünkü antrenman öncesinde basın toplantısı düzenledi. Avcı, "Son dönemdeki en iyi çalışma ortamımız var. Gelen yeni transferlerin adaptasyonu iyi. Fiziksel olarak da iyi geldiler. Şu an iyi gözüküyorlar. Katılımlarla birlikte daha da iyi olacağımızın sinyalleri var. Avrupa maçlarına kadar en iyi şekilde hazır olmak istiyoruz. Eksiklerimiz tamamlandığında, Trabzonspor taraftarının istediği, alkışladığı bir takım olacağız inşallah" diye konuştu.

Deneyimli hoca ayrıca, "Transfer konusunda rakam vermek doğru olmuyor. Sayı vermeyeyim ama yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Her mevkide birbirine yakın oyuncular olacak diye düşünüyorum. Taraftarlarımızın pozitif desteği de takımı yukarı çekiyor. Yeni hedeflere koşmak için onlara ihtiyacımız var" dedi.