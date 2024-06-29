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Samardzic heyecanı: Fenerbahçe, Mourinho'nun en çok istediği transferde önemli bir yol aldı

Sarı-Lacivertliler 22 yaşındaki Lazar Samardzic için İtalyan kulübüne 15+5 milyon Euro’luk teklif yaptı. 5 büyük ligden çok sayıda talibi olan Sırp futbolcuyu ikna etme konusunda da çok büyük bir mesafe katetildiği vurgulandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:03
Samardzic heyecanı: Fenerbahçe, Mourinho’nun en çok istediği transferde önemli bir yol aldı

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Transferde sessiz ama derinden ilerleyen Fenerbahçe'de gündem yavaş yavaş ısınıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda orta alanı güçlendirmek için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler, Lazar Samardzic'in transferinde mutlu sona yaklaşıyor.

BEKLENTİ 25 MİLYON EURO
Portekizli hocanın takımda en çok görmek istediği isimlerden biri olan Sırp futbolcu için Udinese ile görüşmelerini sıklaştıran Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus içeren yeni bir teklif yaptığı ortaya çıktı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Udinese direkt 25 milyon Euro'luk bir beklenti içinde. Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda talibi olan Samardzic'in menajeriyle de yoğun bir görüşme trafiği halinde olan yönetimin 22 yaşındaki futbolcuyu ikna etme yolunda çok önemli bir mesafe kat ettiği belirlendi.

MOURINHO BİRE BİR GÖRÜŞÜYOR
Özellikle Jose Mourinho'nun Samardzic'le Skype üzerinden yaptığı bire bir görüşmelerin çok etkili olduğu da gelen bilgiler arasında. Euro 2024'de Sırbistan formasıyla boy gösteren genç yıldız geçtiğimiz sezon Serie A'da 34 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Lazar Samardzic'in Udinese ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

YÖNETİM ACELE EDİYOR!
Geçen sezon Udinese formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Lazar Samardzic'in çok sayıda talibi bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi bu nedenle Sırp yıldızın transferini bir an önce bitirip takıma önemli bir takviye yapmak istiyor.

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