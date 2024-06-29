Gronbaek için 8 milyon Euro: G.Saray, Beşiktaş’ın da transfer listesinde yer alan Danimarkalı orta saha için atakta

Transferin suskun takımı Galatasaray, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Danimarkalı yıldız orta saha Albert Gronbaek için resmi temaslara başladı. Portekizli yıldız Rafa Silva ile görüşen ancak tecrübeli oyuncuyu ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran Sarı-Kırmızılılar bu kez transferde kendi 'Gol' atmak istiyor. Galatasaray'ın bu transfer için Norveç ekibi Bodo-Glimt ile temas kurduğu ve 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Bodo'nun ise 8 milyon Euro'luk teklifi az bulduğu ve rakamın artırılmasını istediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Norveç ekibinin beklentisi 11 milyon Euro... Beşiktaş'ın da gelişmeleri yakından takip ettiği ve Bodo-Glimt ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. 2022 yılından beri Norveç ekibinde top koşturan Gronbaek'in sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. 8 numara dışında, 10 numara ve sol kanat mevkilerinde de görev yapan Gronbaek, Bodo formasıyla çıktığı 85 maçta 30 gol ve 14 asist üretti. Alman Ligi ekiplerden Werder Bremen'in de oyuncuyu yakından takip ettiği ancak bu rakamlara çıkamadığı öğrenildi.