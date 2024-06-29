Gedson ile transfer zirvesi

Güçlü bir kadro ile yeni sezona girmek isteyen Beşiktaş'ta bir yandan da ayrılık rüzgarları esiyor. Siyah-Beyazlı takımın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Kişisel işleri nedeniyle Türkiye'ye geliş tarihini erkene çeken ve önceki gün İstanbul'a gelen Gedson, pazartesi günü Rus ekibi Zenit'e transferi için yönetim ile bir görüşme gerçekleştirecek. Beşiktaş, bonservis gelirinin yarısı Benfica'ya gideceği için Gedson Fernandes'ten 20 milyon Euro'nun üstünde bir gelir bekliyor.