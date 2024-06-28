Rafa Silva: Şampiyonluk için buradayım

Beşiktaş, Benfica'dan ayrılan Portekizli 10 numara Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada oyuncuya 6 milyon Euro yıllık ücret ödeneceği belirtildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Silva, "Beşiktaş'la ilgili hedeflerimi söylemek kolay çünkü şampiyonluklar kazanmak için buradayım. Takımımızın hak ettiği değere ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum. İşte bu yüzden burada ve Beşiktaş'ta olmak istedim" dedi. Forvet arkası ve kanat pozisyonlarında rahatlıkla oynayabildiğini söyleyen Silva, "Normalde forvet arkasında oynuyorum. O pozisyonda oynamayı seviyorum ama kariyerimde kanatlarda da birçok maça çıktım, bu yüzden her pozisyonda rahatlıkla oynayabiliyorum" diye konuştu.