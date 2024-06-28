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Marsilya Gigot'u gönderdi!

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Samuel Gigot, önceki gün Marsilya'nın yeni teknik direktörü De Zerbi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Haziran 2024 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:51
Marsilya Gigot’u gönderdi!

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Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Samuel Gigot, önceki gün Marsilya'nın yeni teknik direktörü De Zerbi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede takımdaki geleceği netleşecek olan Gigot için kararın çok olumlu çıkmadığı iddia edildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre Marsilya kulübünden Gigot'a kesin olarak takımdan ayrılması yönünde bilgi verildi. Oyuncunun bunun üzerine uzun zamandır kendisiyle ilgilenen Trabzonspor ile yeniden masaya oturması bekleniyor. Trabzonspor cephesi ise Gigot'un transfer sürecinin uzaması üzerine Slovak Denis Vavro ve İsviçreli Fabian Schar ile görüşmelere başladı.

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