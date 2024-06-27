Yolumuz çok açık

EURO 2024'te F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye 6 puana yükseldi ve adını son 16'ya yazdırdı. Türkiye bu turda Avusturya ile karşılaşacak. Almanya'da düzenlenen Euro 2024'te turnuva ağacına bakıldığında daha zayıf rakiplerin yer aldığı tarafta bulunmamız büyük avantaj. Ayrıca bu da milli takımın İspanya, Almanya, Fransa ve Portekiz gibi turnuvanın favorileriyle finale kadar karşılaşmayacağı anlamına da geliyor.

Millier eğer Avusturya'yı geçerse çeyrek finalde Romanya-Hollanda eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Türkiye'nin yer aldığı tarafta bulunan diğer çeyrek final eşleşmesi ise İngiltere-Slovakya ve İsviçre-İtalya maçının kazananı olacak. Millier, bu aşamayı da geçmesi halinde yarı finalde de bu 6 takımdan biri ile mücadele edecek. Avusturya'yı geçmemiz durumunda A Milli Takım'ın kupa yolu çok açık gibi görünüyor.

MERT'TEN BÜYÜK FEDAKARLIK

A Milli Takım'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok Çekya maçında kaleyi koruyan isimdi. Portekiz maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen deneyimli eldivenin Çekya maçında ağrıları olmasına rağmen teknik ekibe oynamak istediğini söylediği öğrenildi. Bu gelişme sonrası Montella'nın da ilk 11'de görev verdiği Mert kurtarışlarıyla da dikkatleri çekti.