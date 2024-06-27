Vincenzo Montella: Türk milleti için mutluyum

A Milli Takım'ın Teknik direktörü Vincenzo Montella Çekya maçının ardından konuştu. İtalyan teknik adam, "Türk milleti için çok mutluyum, hepimiz için çok mutluyum. Son dönemde eleştiriler oldu ve baskılar yaratıldı. Turu geçen en genç milli takım biziz. Bizi destekleyen herkes için çok mutluyuz" diye konuştu.

Son 16 turundaki rakibimiz Avusturya hakkında açıklamalarda bulunan Tecrübeli çalıştırıcı, "Avusturya'yı daha önce deneyimledik. En iyi şekilde hazırlanacağız, yolculuğumuza devam edeceğiz. Herkesin rövanş ruhuna sahip olduğunu görmek güzel. Kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez. Sonuna kadar mücadele eden bir grubumuz var" ifadelerini kullandı.

MONTELLA'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynanan Portekiz maçının 11'ine göre Çekya karşısında 7 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam; Altay, Zeki, Abdülkerim, Kaan, Orkun, Yunus ve Kerem'in yerlerine Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı 11'de görevlendirdi.