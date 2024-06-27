Sabitzer hamlesi

Transferin suskun takımlarından Galatasaray, orta saha için gözüne Dortmund'un yıldızını kestirdi. Sarı-Kırmızılılar, Avusturya Milli Takımı ile Euro 2024'te müthiş bir performans sergileyen Marcel Sabitzer için harekete geçti. Cimbom, 30 yaşındaki oyuncunun transferi için maddi şartları masaya yatıracak.

Sabitzer transferi şimdilik zor gözükse de Galatasaray, Euro 2024 sonrasında Alman ekibiyle resmi temaslara başlayacak. Dortmund'un da iyi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu elden çıkarabileceği iddia ediliyor. 8 ve 10 numara oynayabilen Sabitzer geride kalan sezonda 43 karşılaşmada forma giydi. 7 gol atarken 10 da asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Avusturyalı maestro için şimdiye kadar 36.3 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. Dortmund dışında Bayern Münih, Manchester United, Leipzig, Rapid Wien ve Admira Wacker takımlarının formasını giyen Sabitzer, 79 kez milli olurken 17 de gol attı.