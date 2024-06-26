Millilerde büyük değişim

A Milli Futbol Takımımız, bugün Çekya karşısında kritik bir maça çıkacak. Montella'nın Çekya karşısında sahaya süreceği 11 belli oldu.

Sağ bekte Mert Müldür, stoperlerde Samet ve Merih sol bekte ise Ferdi oynayacak. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Arda'nın oynaması bekleniyor. Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu, forvette ise Cenk Tosun görev alacak. Sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci ise Montella'nın görev vermesi durumunda ikinci yarı şans bulacak. Mert Günok ise iyileşemediği için olmayacak.