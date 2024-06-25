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Marchwinski sürprizi: Galatasaray Polonyalı yıldızı gündemine aldı

Scout ekibinin Lech Poznan’ın 10 numarasını teknik heyete önerdiği öğrenildi. Okan Buruk’un olumlu rapor gelmesi halinde transfere sıcak baktığı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Haziran 2024 Güncelleme 25 Haziran 2024, 07:02
Marchwinski sürprizi: Galatasaray Polonyalı yıldızı gündemine aldı

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Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Yurt dışında oyuncu izleyen Sarı-Kırmızılı takımın scout ekibinin teknik heyete Polonya Ligi ekiplerinden Lech Poznan'da forma giyen 22 yaşındaki 10 numara Filip Marcwinski'yi önerdiği öğrenildi.

Teknik Direktör Okan Buruk'un oyuncu hakkında detaylı bir rapor istediği ve olumlu bir rapor gelmesi halinde de Poznan'a teklifte bulunulabileceği ifade ediliyor. Geride kalan sezonda 35 maçta süre alan Polonyalı yıldız, 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

2018'den bu yana Poznan'da forma giyen genç yıldızın takımıyla olan kontratı ise 2025'te sona erecek. Forvette de görev yapabilen Marcwinski'ye güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.

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