Lionel Messi: Şampiyon olacak güce sahibiz

ABD'ni ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Güney Amerika Futbol Şampiyonası'nda Arjantin, Kanada'yı Julian Alvarez ve Lautaro Martinez'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu maçta ikinci golde asist yapan süper yıldız Leo Messi, 7 farklı Copa America'da asist yapmayı başaran ilk futbolcu olmayı başardı ve tarihe geçti. Maç sonrasında hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Messi, "Arjantin forması giymek, goller atmak, asist yapmak hepsi çok değerli. Kupayı kazanabilecek güce sahibiz" ifadelerini kullandı. Messi ayrıca takım arkadaşlarına güvendiğini vurguladı.

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