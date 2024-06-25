Kartal’ın Di Maria aşkı

Beşiktaş'ın daha önce de gündemine gelen Angel Di Maria'ya olan aşkı bitmiyor. Siyah- Beyazlılar'ın Benfica ile olan kontratı sona eren ve MLS ekibi Inter Miami ile de anlaşamayan Arjantinli kanat oyuncusu için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un da onay verdiği transfer için görüşmeleri 2. Başkan Hüseyin Yücel'in bizzat yürüttüğü belirlendi. Kartal'ın yıllık 6-7 milyon Euro bandında bir maaş beklentisi olan Di Maria için tüm şartları zorlayacağı ve oyuncu kadroya katmakta ısrarcı olduğu ifade ediliyor.