Avrupa Ferdi Kadıoğlu’nun peşine düştü! Dortmund ve Arsenal’in transfer teklifi geri çevrildi

Fenerbahçe'de yıldızı iyice parlayan Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-Lacivertliler'in astronomik teklif almadığı sürece satmayı düşünmediği milli futbolcu için iki kulüpten teklif geldi.

20 MİLYONLUK ÖNERİ

İngiltere'den Arsenal Kulübü ile Almanya'dan Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine bağlamayı hedefliyor. Kanarya'ya 24 yaşındaki futbolcu için gelen transfer tekliflerinin 20 milyon Euro olduğu belirlendi.

Ali Koç yönetimi yıldız oyuncu için net bir tavır ortaya koydu. Fenerbahçe iki kulübe de Ferdi için 35 milyon Euro talep ettiğini ve teklifin yükseltilmesi halinde değerlendirme yapabileceklerini iletti.

AVRUPA PLANI VAR

Önceliğini Fenerbahçe olarak belirleyen Ferdi Kadıoğlu, orta vadede Avrupa'da kariyerini sürdürmek ve kulübe yüksek bir bonservis bedeli kazandırmak istiyor. Geçen sezon 51 maça çıkan Kadıoğlu, 3 gol ve 5 asist üretti. Kadıoğlu'nun kontratı ise 2026 yılında sona erecek.