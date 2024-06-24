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Nicolo Zaniolo koptu gidiyor

Atalanta, G.Saray’a Zaniolo için 17 milyon Euro’luk bir teklif sundu. Cimbom’un 23 milyon Euro beklediği ve transferin yakında netleşeceği belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Haziran 2024 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
Nicolo Zaniolo koptu gidiyor

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Fulham ile sözleşmesi bitince Galatasaray'a dönen Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Kariyerine İtalya'da devam etmek isteyen Zaniolo için Atalanta'nın yaptığı teklif ortaya çıktı.

Gelecek sezon güçlü bir kadro ile mücadele etme planı olan Atalanta'nın yıldız oyuncu için 5 milyon Euro kiralama ve toplamda 17 milyon Euro'luk şarta bağlı bir sözleşme teklifinde bulunduğu belirlendi.

Galatasaray yönetiminin ise en az 23 milyon Euro ve zorunlu satın alma içeren bir teklif beklediği ifade edildi. Zaniolo'nun da Atalanta'ya transferininin yakın zamanda resmileşmesinin beklendiği gelen haberler arasında.

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