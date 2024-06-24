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Hakan Çalhanoğlu: Dünyanın sonu değil hiçbir şey bitmedi

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, basın toplantısında konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Haziran 2024 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
Hakan Çalhanoğlu: Dünyanın sonu değil hiçbir şey bitmedi

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Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, basın toplantısında konuştu. Portekiz yenilgisi ve Çekya maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Çalhanoğlu, "Yenilgi sonrası işler zorlaşıyor. Ama bu dünyanın sonu değil. İlk baştan beri gruptan çıkma hedefimiz vardı. Halen şansımız sürüyor. Hiçbir şey bitmedi" dedi.

Eleştirileri hiç dinlemediğini belirten milli takım kaptanı, "İşimize konsantreyiz. Yolun sonunda değiliz. Zorları başardık. Yine başaracağız. Elbette kaybedince çok eleştiri alıyoruz. Bazı oyuncularımız bunu kabullenemiyor. Fakat; daha güçlü olmak zorundayız. Onlara kulak asmayacağız. Ne yapmamız gerektiğini de biliyoruz" açıklaması yaptı.

HOCAMIZA SAYGISIZLIK ETMEM
Golcü futbolcu Cenk Tosun, "Oynamıyorum diye hocama asla saygısızlık etmem. Zaten benimle ilgili turnuva öncesinde düşüncelerini paylaştı. Eleştiriler hep olacaktır" dedi. Ayrıca Tosun, "Yenilgi için üzgünüz. Ama biz futbolcular olarak bu gruptan çıkacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

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