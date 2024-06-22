Kartal’ın gözü Jose Copete’de

Atletico Madrid'den ayrılan 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan Beşiktaş savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah- Beyazlılar'ın La Liga ekibi Real Malllorca'da forma giyen 24 yaşındaki İspanyol stoper Jose Copete ile ilgilendiği öğrenildi. Hollandalı teknik adam Giovanni Van Bronckhorst'un da onay verdiği transfer icin İspanyol ekibine kısa süre içerisinde teklif yapılacağı da gelen haberler arasında. Mallorca ile 2026'ya kadar kontratı bulunan 1.90 boyundaki Copete geçen sezon çıktığı 27 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Copete'nin 3 milyon Euro civarında bir piyasa değeri bulunuyor. Ecija'nın alt yapısından yetişen genç stoper 2022 yılında Ponferredina'dan Mallorca'ya transfer oldu. 2 sezonda İspanyol ekibiyle 58 maçta boy gösteren Copete'nin 2 golü, 1 de asisti bulunuyor.

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