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Ferdi pazarlığı

Borussia Dortmund, Nuri Şahin’in mutlaka kadrosunda görmek istediği Ferdi Ka dıoğlu için Fenerbah çe’ye 20 milyon Euro teklif etti. İlk resmi teklif i geri çeviren Sarı-Lacivertliler, teklifin artırılmasını istedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Ferdi pazarlığı

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Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren ve yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'de gözler Ferdi Kadıoğlu'nun geleceğine çevrildi. Kanarya, Borussia Dortmund'un yaptığı ilk teklifi reddetti.

20 MİLYON EURO ÖNERDİ
Nuri Şahin'in bizzat devreye girdiği ve kadrosunda görmek istediği Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund'un Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro tutarında bir transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı. Ancak; Sarı-Lacivertli yönetim, EURO 2024'te Türkiye A Milli Futbol Takımı ile birlikte boy gösteren futbolcu için teklifin artırılmasını istedi. İlk teklifi reddeden Kanarya, Kadıoğlu'nun olası satışından 30 milyon Euro ve üstünde bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.

FERDİ'NİN BİRÇOK TALİBİ VAR
Kadıoğlu'nu İtalya'dan Milan ve Napoli'nin dışında İngiltere'den Tottenham ve Arsenal'in de izlediği biliniyor. Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kadıoğlu, geçen sezon Sarı-Lacivertli takıma 52 maçta 3 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı. 24 yaşındaki futbolcu, sol bek, sağ bek ve merkez orta sahada oynayabiliyor. Önceliğini Fenerbahçe olarak belirleyen Kadıoğlu'nun da orta vadede Avrupa'ya gitmeyi planladığı gelen haberler arasında.

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