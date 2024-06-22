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Assignon koptu geliyor

Aslan, Fransız oyuncu için kulübüne 8 milyon Euro’luk teklif yaptı. Cimbom’un 11 milyon Euro isteyen Rennes ile de anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Assignon koptu geliyor

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Galatasaray transferde öncelikli hedef olarak belirlediği sağ bek mevkisi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takımın bu pozisyon için belirlediği listenin başlarında olan Fransız oyuncu Lorenz Assignon ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un 23 yaşındaki oyuncu için Rennes'e 8 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Yıldız futbolcu için 11 milyon Euro isteyen Fransız kulübüyle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. İki takım arasındaki farkın 3 milyon Euro seviyelerine kadar düştüğü ve anlaşma sağlamaya yakın oldukları da belirtiliyor. Geçen sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi Burnley'de geçiren genç sağ bek, takımın küme düşmesinin ardından Fransız ekibine geri dönmüştü. Rennes ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun 10 milyon Euro civarında bir piyasa değeri bulunuyor.

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