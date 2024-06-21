Tasarrufa gitti: Hadise daha önce giydiği bir kıyafetle sahneye çıktı

Ünlü şarkıcı Hadise, önceki gün Kıbrıs'ta bir otelde sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konser alanını dolduran hayranlarıyla birlikte şarkılarını seslendiren Hadise, enerjik danslarıyla da büyük beğeni topladı. Süper mini elbisesiyle sahneye çıkan şarkıcı, izleyenlerin hem gözlerinin hem de kulaklarının pasını silen performansıyla geceye damgasını vurdu.

İKİNCİ KEZ...

Özellikle kadın şarkıcıların bir giydikleri kostümü bir daha giymemesi konusunda tartışmaların olduğu bir dönemde, Hadise sahne kıyafeti konusunda tasarrufa giderek daha önce giydiği bir kıyafetiyle yeniden sahneye çıktı. Bu hareketiyle izleyiciler arasında konuşulan güzel popçu, "Cimri Hadise" lakabıyla da anılmaya başlandı.