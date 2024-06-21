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Mojica'ya yakın takip

Siyah-Beyazlılar’da yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, Johan Mojica’yı Kolombiya-Kosta Rika maçında takip edecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Haziran 2024 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:02
Mojica’ya yakın takip

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Beşiktaş'tan sol bek atağı... Siyah-Beyazlılar'da yeni teknik direktör van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sol bek transferi için arayışlarda olan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Kara Kartal, bonservisi İspanyol ekibi Villarreal'de olan Kolombiyalı sol bek Johan Mojica'yı listesine ekledi.

34 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ta göreve yeni başlayan yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in bu transfer ile özel olarak ilgilendiği öğrenildi. Friedel'in önümüzdeki günlerde Copa America'da yıldız oyuncuyu takip edeceği bildirildi. Friedel, 29 Haziran'da oynanacak Kolombiya-Kosta Rika maçında yıldız oyuncuyu izleyecek. Ardından da yönetime raporunu sunacak. Geçtiğimiz sezon Osasuna'da kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 34 karşılaşmada görev aldı. Atalanta, Girona, Elche, Rayo Vallecano, Real Valladolid ve Deportivo Cali gibi takımların formasını da giyen Mojica için şimdiye kadar 12.7 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro.

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