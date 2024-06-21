Mauro Icardi: Galatasaray’da kalıyoruz

Galatasaray ile birlikte üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan ve geçen sezon 25 golle ligde gol kralı olan Mauro Icardi, Arjantin'de katıldığı bir televizyon programında geleceği hakkında dikkati çeken ifadeler kullandı.

Yönetici Erden Timur'un ayrılığı sonrası Cimbom'a veda edeceği konuşulan Tangocu, "Önümüzdeki sezon Galatasaray'dayım. Sonrasına bakacağız. Ama şu an için takımımdayım" dedi. İstanbul'u çok sevdiğini de belirten Arjantinli yıldız, Fenerbahçe ile rekabetleri hakkında ise "Gerçekten inanılmaz. Beni en çok şaşırtan şeylerden biri bu olmuştu. İki kulüp arasındaki rekabet çılgınca. Sokakta da durum böyle" şeklinde konuştu.