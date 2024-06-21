Boğalar tek golle zafere! İspanya dev maçta İtalya’yı ikinci yarıda devirdi

EURO 2024'te B Grubu'nda turnuvanın favorilerinden ikisi karşılaştı. İspanya ile İtalya arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda gol bulamayan iki takım, ikinci devrede de yine atak bir futbolu tercih etti. İkinci yarı tek kale oynayan İspanya 55'te Calafiori'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti: 1-0. Bu golden sonra İtalya beraberlik golünü aradı.

Kontra pozisyonlarla gol arayan İspanya'da Nico Williams 69. dakikada direğe takıldı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca İspanya mücadeleden 1-0 galip ayrılan taraf oldu. İlk maçta Hırvatistan'ı 3 golle geçen İspanya, bu sonucun ardından 6 puana ulaştı ve grupta liderlik koltuğunu sağlama aldı. İtalya ise bu yenilgiyle birlikte grupta 3 puanda kalmış oldu.