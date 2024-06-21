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Batshuayi transferinin perde arkasındaki gerçeği TAKVİM açıklıyor

Mario Branco’ya, "G.Saray daha iyi teklif yaptı" diyen Batshuayi’nin sözünü rest olarak değerlendiren Fenerbahçe, “Bizim rakamımız bu” dedi. Fener teklif artırsa da Belçikalı yıldız, "Ben G.Saray ile anlaştım ve bu iş bitti" cevabı verdi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Haziran 2024 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:02
Batshuayi transferinin perde arkasındaki gerçeği TAKVİM açıklıyor

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Geçen sezonun şampiyonu G.Saray hücuma takviye yapmak için atağa kalktı ve Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile el sıkıştı. Batshuayi operasyonundaki gerçek ise gün yüzüne çıktı.

FENER ONA İNANMADI
Sözleşmesi bittikten sonra Aslan ile görüşen Michy Batshuayi'nin, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'ya, "Galatasaray bana daha iyi bir teklif yaptı" dediği öğrenildi. Golcü ismin bu bildirimine inanmayan Kanarya'nın 1 numaralı ismi Ali Koç'un ise "Gitsin, görüşsün. Bizim teklifimiz belli" cevabını verdiği belirlendi. Bu gelişmelerin ardından ise Batshuayi, kendisine daha cazip bir teklif sunan Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

TEKLİFE EVET DEDİ
Batshuayi'nin Aslan ile el sıkışmasının ardından F.Bahçeli kurmayların teklifi artırdığı, Belçikalının da "G.Saray'a söz verdim ve anlaştım" şeklinde dönüş yaptığı belirtildi. F.Bahçe'nin 3 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat ve imza parasıyla birlikte 10 milyon Euro önerdiği Batshuayi'nin, G.Saray'da ise 3 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat ve 3 milyon Euro da imza parasıyla beraber 12 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

BATSHUAYI'NİN GELMESİ ÇOK İYİ
Fildişili futbolcu Wilfried Zaha, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Michy Batshuayi için konuşan Zaha, "Michy'nin Galatasaray'a gelmesi çok iyi. Onunla daha önce de birlikte oynadım. Bu iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

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