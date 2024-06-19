Rennes Assignon için 8 milyon Euro istiyor

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Bayern Münih'e giden Sacha Boey'in yerine vatandaşı Lorenz Assignon ile ilgilenen Galatasaray, genç beki İngiliz ekibi Burnley'e kaptırmıştı. Kiralık süresi sona eren 23 yaşındaki savunmacı yeniden kulübü Rennes'e döndü. Galatasaray da yıldız oyuncu için yeniden devreye girdi.

Sarı-Kırmızılılar ile Fransız kulübü arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Rennes'in Galatasaray'dan beklentisinin 8 milyon Euro olduğu belirtildi. Cimbom'un ise 6 milyon Euro teklif ettiği ve pazarlıkların kıran kırana sürdüğü bildirildi. 23 yaşındaki sağ bekin kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.