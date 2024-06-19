A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella alınan galibiyeti değerlendirdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Gürcistan maçının ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam,"Çok mutluyuz. Bugün fazlasıyla tesadüflerin birleştiği bir gündü. Bayramımız, galibiyetimiz, doğum günüm... Yaptığımız fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet oldu. Şu an keyifliyiz. Yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız" diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Montella, "Tüm Türk milletine bu galibiyet armağan olsun. Sonrasında Enes ve Ozan'a armağan olsun, ciddi sakatlıklarla evde kalmak zorunda kaldılar. Türk milleti bizi güçlü kılıyor, böyle devam etsinler lütfen" dedi. Montella, "Çok detaylı bakmamız gerekiyor. İlk 30 dakika çok hızlıydık, aksiyonlarımız vardı. Golle sonuçlandı ama gole bakınca Ferdi ortalıyor, Mert bitiriyor. İki bekimizle gole attık. Sonrasında Arda'nın Kerem'in golleri muhteşem. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.



BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADIK

A Milli Futbol Takımımız, Real Madrid'li yıldız Arda Güler'in attığı mükemmel golün ardından büyük sevinç yaşadı.



ÇİFTE BAYRAM YAŞATIYORUZ

Süper galibiyet sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, "Güzel bir galibiyetle başladık. Bu yağmurda buraya koşarak gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim için çifte bayram oldu" diye konuştu. Büyükekşi ise, "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm vatandaşlarımıza armağan olsun. Hedefimiz gruptan çıkmak" dedi



BAKAN BAK DA TRİBÜNDEYDİ

Gürcistan maçını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Bakan Bak, mücadeleyi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'la birlikte takip etti.