G.Saray sağ bek alternatifini yine Rennes’de buldu

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosuna sağ bek eklemesi yapacak Sarı-Kırmızılı takım geçen sezonu kiralık olarak Burnley'de geçiren ve bonservisi Rennes'de bulunan Fransız oyuncu Lorenz Assignon ve Manchester United'ın İngiliz yıldızı Aaron Wan-Bissaka için temaslarını sürdürüyor.

Cimbom'un bu iki isimde anlaşma sağlayamaması halinde 3. aday olarak yine Rennes forması giyen Guela Doue'yi belirlediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı takımın iki isimden istediği sonucu alamaması halinde 21 yaşındaki oyuncu için temaslarına hız vereceği de gelen haberler arasında. Bu sezon Rennes formasıyla 35 maça çıkan genç futbolcu söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi. İhtiyaç duyulması halinde sağ açıkta da forma giyebilen genç futbolcunun Fransız ekibiyle olan kontratı 2027'de sona erecek.