Ergin Ataman: Başkanlığa aday olacağım

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'la ilk sezonunda EuroLeague ve lig şampiyonluğu kazanan Ergin Ataman, İspanya'nın AS Gazetesi'ne açıklamalrda bulundu.

Ataman, "Galatasaray'ı çalıştırırken dönemin başkanı Ünal Aysal bana futbol takımının teknik direktörlüğünü yapıp yapamayacağımı sormuştu. Ona, 'Oyuncuları yöneteceğimi ama hazırlanmam ve lisans almam gerektiğini' söylemiştim" ifadelerini kullandı. Ataman, "Ben Galatasaraylıyım ve futbolu yakından takip ediyorum. Koçluk kariyerimi bitirdiğimde Galatasaray başkanlığına aday olacağım... Şaka değil." şeklinde konuştu.

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden AS'a konuşan Ataman, Panathianikos tercihi ve G.Saray ile ilgili demeçler verdi.