Arda Güler Gürcistan’a karşı 11’de

EURO 2024 F Grubu'nda oynayacağı Gürcistan maçına odaklanan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın kafasındaki ilk 11 de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

İtalyan hoca, hafif sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında süre alamayan Ferdi Kadıoğlu'na forma vermeye karar verdi. Vincenzo Montella'nın Arda Güler'i de ilk 11'de oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Millilerde İrfan Can Kahveci bu maçta oynayamayacak. İsmail Yüksek'in durumu ise maç günü netlik kazanacak. Milli Takım'da önlem amaçlı kafilede yer alan Serdar Saatçı da sakat oyuncuların iyileşmesinin ardından vedalaşıp, kamptan ayrılmıştı.

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Turnuvada patlama yapması beklenen genç yıldızımız Arda Güler'in ortaya koyacağı performans merak ediliyor.