Livakovic’e Celtic kancası

EURO 2024'te Hırvatistan'ın kalesini koruyan Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Dominik Livakovic 3-0 kaybettikleri maçla turnuvaya kabus gibi bir başlangıç yapmıştı. İspanya'nın gollerine engel olamayan ve ilk yarıda kalesinde 3 gol birden gören Livakovic büyük üzüntü yaşarken, Ada basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. BBC'nin Sunday Mail'den derlediği habere göre; Celtic, Hırvat eldivene talip oldu. İskoç ekibinin bu transfer için Sarı-Lacivertlilere'e 7.6 milyon Euro önerdiği de öne sürüldü. Ayrıca haberde Ipswich Town'ın da 29 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN