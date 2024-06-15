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Beşiktaş'ın yeni hocası Van Bronckhorst imza sonrası konuştu: Taraftar bizimle gurur duyacak

Hollandalı teknik adam,”Hayatta meydan okumalara ihtiyacınız vardır. Bu, yeni meydan okumada gurur duyulacak bir takım yaratacağız” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Haziran 2024 Güncelleme 15 Haziran 2024, 07:01
Beşiktaş’ın yeni hocası Van Bronckhorst imza sonrası konuştu: Taraftar bizimle gurur duyacak

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Beşiktaş, 2+1 yıllığına teknik direktörlük görevine getirdiği Giovanni van Bronckhorst için Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenledi. İmza sonrası konuşan Bronckhorst, "Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Beşiktaş'ı başarılara ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Herkesin çok çalışması en önemli detay olacak. Mücadele edeceğiz. Zaferler için savaşan bir takımın mücadele etmesi lazım. Enerjim yüksek" dedi.

Hollandalı hoca, "Tek bildiğim şampiyonluklar ve kupalar kazanmak. Eminim ki Beşiktaş'ta da bunu yapacağız. Hayatta meydan okumalara ihtiyacınız vardır. Bu, yeni meydan okumada çok gurur duyulacak bir takım yaratacağız. Taraftarın desteğine çok ihtiyacımız var. İç sahada puan alınması çok zor bir takım olmalıyız" diye konuştu.

DAHA GÜÇLÜ YAPMAYA GELDİM
Beşiktaş'ın yönetim kurulu danışmanlığına getirdiği Brad Friedel da "Beşiktaş'ı daha güçlü yapmaya geldim. Harika bir teknik ekibimiz olacak. Transfer stratejileri ve yapımızı geliştirme adına Beşiktaş'a destek vermeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

CİDDİYE ALINMADIM
Son olarak Antalya'yı çalıştıran Sergen Yalçın, Başkan Hasan Arat'la yaptığı telefon konuşmasını "Biz sunum yapacağız. Sonra da bir tercih yapılacakmış. Ben daha ciddiye alınmamızı beklerdim" sözleriyle paylaştı. Yalçın, Beşiktaş'ın yeni hocası için ise "Van Bronckhorst'u teknik adam olarak çok tanımıyorum" dedi.

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