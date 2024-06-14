Türkiye Kupası yine Turkuvaz Medya’da

Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa, önümüzdeki sezon da yine A Spor ve ATV'den yayınlanacak. 13 yıldır Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, yenilen formatıyla ilk kez yapılacak iki organizasyonu şifresiz olarak futbolseverlere ulaştıracak. Süper Lig ve 1. Lig yayın gelirinin 2.5 katına çıkarılmasının ardından Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın geliri de 3 katına çıkarıldı.

Böylece kulüpler 3 kat daha fazla kazanç elde edecek. Ayrıca kupa, 2024-25 sezonunda yeni formatıyla oynanacak. Dev organizasyon, eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak. Yeni formata göre; Süper Kupa da 2024- 25 sezonu şampiyonu ile lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile kupa finalistinin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak.