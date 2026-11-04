Fenerbahçe'de bir efsane daha geri dönüyor! Oğuz Çetin'in yerine gelecek
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından futbol yapılanmasında yeni bir değişiklik iddiası ortaya atıldı. Başkan Aziz Yıldırım'ın, Volkan Demirel'i Oğuz Çetin'in yerine futbol direktörlüğüne getirmek istediği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak göreve başlamasıyla birlikte futbol yapılanmasına yönelik çalışmalar hız kazandı.
Sarı-lacivertli yönetimin, kulübün eski kalecisi Volkan Demirel'i yeniden göreve getirmeyi planladığı iddia edildi.
OĞUZ ÇETİN'İN YERİNE VOLKAN DEMİREL İDDİASI
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 45 yaşındaki Volkan Demirel'e kulübün futbol yapılanmasında önemli bir sorumluluk vermek istiyor.
Bu doğrultuda mevcut futbol direktörü Oğuz Çetin ile yolların ayrılabileceği ve boşalacak göreve Demirel'in getirilebileceği öne sürüldü.
Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapan Demirel'in, Emre Belözoğlu ile birlikte Fenerbahçe'nin yeni futbol yapılanmasında yer alması planlanıyor.
FENERBAHÇE'DE 17 YIL FORMA GİYDİ
2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Volkan Demirel, 2019'da futbolculuk kariyerini noktalayana kadar sarı-lacivertli formayı giydi.
Bu süreçte 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Aktif futbolculuk kariyerinin ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapan Demirel, daha sonra Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde teknik direktör olarak çalıştı.