Fenerbahçe 'de Emre Belözoğlu 'nun teknik direktör olarak göreve başlamasıyla birlikte futbol yapılanmasına yönelik çalışmalar hız kazandı.

OĞUZ ÇETİN'İN YERİNE VOLKAN DEMİREL İDDİASI

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 45 yaşındaki Volkan Demirel'e kulübün futbol yapılanmasında önemli bir sorumluluk vermek istiyor.

Bu doğrultuda mevcut futbol direktörü Oğuz Çetin ile yolların ayrılabileceği ve boşalacak göreve Demirel'in getirilebileceği öne sürüldü.