Seçim sonuçlarına göre Demokrat Keisha Lance Bottoms , Georgia valilik seçimlerinde rakibi Rick Jackson'ı mağlup ederek ABD tarihinin ilk siyahi kadın valisi seçildi.

Michigan eyaletinde yarışan Demokrat Abdul El-Sayed ise Mike Rogers'a karşı zafer kazanarak ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman senatör olarak kayıtlara geçti.

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Seçimler, Cumhuriyetçi partinin kalesi olarak bilinen birçok eyalette onlarca yıldır devam eden siyasi geleneği yıktı.

Keisha Lance Bottoms'ın zaferiyle Georgia eyalet yönetimi, 2003 yılından bu yana 24 yıl aradan sonra ilk kez Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçti.

Texas'ta Demokrat Gina Hinojosa, Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'ı mağlup ederek Texas'ın ilk Latina kadın valisi oldu ve eyalette 1990'dan bu yana valiliği kazanan ilk Demokrat olmayı başardı.

Gina Hinojosa (Fotoğraf: AFP)