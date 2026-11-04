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ABD'de tarihi ilkler dev sürprizler: Siyahi kadın vali ve Müslüman senatör dönemi... Kansas'ta "kale" 1 asır sonra yıkıldı

ABD ara seçimleri ilklere sahne olurken eyalet düzeyinde siyasi kırılmalar sandığa yansıdı. Keisha Lance Bottoms ilk siyahi kadın vali, Deb Haaland ilk Amerikan yerlisi kadın vali ve Abdul El-Sayed ülke tarihinin ilk Müslüman senatörü oldu. Hakeem Jeffries ilk siyahi Temsilciler Meclisi Başkanı konumuna yükselirken Melat Kiros, Kongre'ye giren ilk Z kuşağı kadın unvanını elde etti. Texas, Georgia, Wisconsin ve Kansas gibi kritik bölgelerde onlarca yıldır süren Cumhuriyetçi kaleler yıkıldı. Özellikle Kansas'ta yaklaşık 100 yıl sonra Senato koltuğu el değiştirdi.

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ABD'de tarihi ilkler dev sürprizler: Siyahi kadın vali ve Müslüman senatör dönemi... Kansas'ta "kale" 1 asır sonra yıkıldı

ABD'de Donald Trump'ın kaybettiği ara seçimlerde tarihi ilkler yaşandı.

Seçimlerde ilk siyahi kadın vali, ilk Amerikan yerlisi kadın vali ve senatör ile ilk Müslüman senatör sandıktan zaferle çıktı. Demokrat Partili adayların başarısıyla Georgia, Texas, Kansas ve South Carolina gibi köklü eyaletlerde uzun yıllardır süren Cumhuriyetçi üstünlüğü sona erdi.

Takvim.com.tr ABD'deki 3 Kasım seçimlerindeki ilkleri derledi...

SİYAHİ MECLİS BAŞKANI

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries, partisinin Meclis çoğunluğunu kazanmasıyla ABD tarihinin ilk siyahi Temsilciler Meclisi Başkanı oldu.

Hakeem Jeffries (Fotoğraf: EPA)Hakeem Jeffries (Fotoğraf: EPA)

Z KUŞAĞI KONGRE'DE

Colorado 1. Bölge'den Temsilciler Meclisi'ne seçilen Demokrat Melat Kiros ise ABD Kongresi'ne giren ilk Z Kuşağı kadın üye unvanını kazandı.

(Fotoğraf: Reuters)(Fotoğraf: Reuters)

KIZILDERİLİ VALİ

Seçim sonuçlarına göre Demokrat Keisha Lance Bottoms, Georgia valilik seçimlerinde rakibi Rick Jackson'ı mağlup ederek ABD tarihinin ilk siyahi kadın valisi seçildi.

Eski İçişleri Bakanı Demokrat Deb Haaland, New Mexico valilik yarışında Gregg Hull'ı geride bırakarak ABD tarihinin ilk Amerikan yerlisi kadın valisi unvanını aldı.

Minnesota Vali Yardımcısı Demokrat Peggy Flanagan, ABD Senatosu'na girerek ülke tarihinin ilk Amerikan yerlisi kadın senatörü oldu.

Keisha Lance Bottoms (Fotoğraf: AFP)Keisha Lance Bottoms (Fotoğraf: AFP)

MÜSLÜMAN SENATÖR

Michigan eyaletinde yarışan Demokrat Abdul El-Sayed ise Mike Rogers'a karşı zafer kazanarak ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman senatör olarak kayıtlara geçti.

Mike Rogers yanlılarında seçimi kaybetmenin şoku (Fotoğraf: AFP)Mike Rogers yanlılarında seçimi kaybetmenin şoku (Fotoğraf: AFP)

Eyalet düzeyinde Wisconsin'de Demokrat David Crowley eyaletin ilk siyahi valisi seçilirken, New Jersey 12. Bölge'den seçilen Demokrat Adam Hamawy eyaletin ilk Müslüman Kongre üyesi ünvanını elde etti.

ABD Senatosu’na seçilen ilk Müslüman senatörü Abdul El-Sayed oldu. (Fotoğraf: AFP)ABD Senatosu’na seçilen ilk Müslüman senatörü Abdul El-Sayed oldu. (Fotoğraf: AFP)

1 ASIR SONRA İLK

Seçimler, Cumhuriyetçi partinin kalesi olarak bilinen birçok eyalette onlarca yıldır devam eden siyasi geleneği yıktı.

Keisha Lance Bottoms'ın zaferiyle Georgia eyalet yönetimi, 2003 yılından bu yana 24 yıl aradan sonra ilk kez Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçti.

Texas'ta Demokrat Gina Hinojosa, Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'ı mağlup ederek Texas'ın ilk Latina kadın valisi oldu ve eyalette 1990'dan bu yana valiliği kazanan ilk Demokrat olmayı başardı.

Gina Hinojosa (Fotoğraf: AFP)Gina Hinojosa (Fotoğraf: AFP)

Yine Texas'ta Demokrat James Talarico, Ken Paxton'ı yenerek 1988'den bu yana ABD Senatosu koltuğunu kazanan ilk Demokrat aday oldu.

Kansas eyaletinde Demokrat Adam Hamilton, Roger Marshall'ı geride bırakarak yaklaşık 100 yıldır Senato koltuğunu kazanan ilk Demokrat olarak tarihe geçti.

South Carolina'da ise Demokrat Annie Andrews, 1998'den bu yana Cumhuriyetçilerin elinde olan Senato koltuğunu kazandı.

Adam Hamilton (Fotoğraf: AFP)Adam Hamilton (Fotoğraf: AFP)

ABD Kongre ara seçimlerindeki ilkler şöyle sıralandı:

ABD Tarihindeki İlk
İsim
ABD Tarihinin İlk Siyahi Kadın Valisi
Demokrat Keisha Lance Bottoms
ABD Tarihinin İlk Amerikan Yerlisi Kadın Valisi
Deb Haaland
ABD Tarihinin İlk Amerikan Yerlisi Kadın Senatörü
Peggy Flanagan
ABD Tarihinin İlk Müslüman Senatörü
Abdul El-Sayed
ABD Tarihinin İlk Siyahi Temsilciler Meclisi Başkanı
Hakeem Jeffries
Kongre'deki İlk Z Kuşağı Kadın
Melat Kiros
Eyalet Düzeyindeki İlk / Siyasi Kırılma
İsim
Texas'ın İlk Latina Kadın Valisi
Gina Hinojosa
Wisconsin'in İlk Siyahi Valisi
David Crowley
New Jersey'nin İlk Müslüman Kongre Üyesi
Adam Hamawy
Georgia'da 24 Yıllık Cumhuriyetçi Yönetimin Sonu
Keisha Lance Bottoms
Texas Senatosu'nda 1988'den Bu Yana İlk Zafer
James Talarico
Kansas'ta Yaklaşık 100 Yıl Sonra Gelen Senato Koltuğu
Adam Hamilton
South Carolina'da 1998'den Bu Yana İlk Dönüşüm
Annie Andrews

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