ABD'de tarihi ilkler dev sürprizler: Siyahi kadın vali ve Müslüman senatör dönemi... Kansas'ta "kale" 1 asır sonra yıkıldı
ABD ara seçimleri ilklere sahne olurken eyalet düzeyinde siyasi kırılmalar sandığa yansıdı. Keisha Lance Bottoms ilk siyahi kadın vali, Deb Haaland ilk Amerikan yerlisi kadın vali ve Abdul El-Sayed ülke tarihinin ilk Müslüman senatörü oldu. Hakeem Jeffries ilk siyahi Temsilciler Meclisi Başkanı konumuna yükselirken Melat Kiros, Kongre'ye giren ilk Z kuşağı kadın unvanını elde etti. Texas, Georgia, Wisconsin ve Kansas gibi kritik bölgelerde onlarca yıldır süren Cumhuriyetçi kaleler yıkıldı. Özellikle Kansas'ta yaklaşık 100 yıl sonra Senato koltuğu el değiştirdi.
ABD'de Donald Trump'ın kaybettiği ara seçimlerde tarihi ilkler yaşandı.
Seçimlerde ilk siyahi kadın vali, ilk Amerikan yerlisi kadın vali ve senatör ile ilk Müslüman senatör sandıktan zaferle çıktı. Demokrat Partili adayların başarısıyla Georgia, Texas, Kansas ve South Carolina gibi köklü eyaletlerde uzun yıllardır süren Cumhuriyetçi üstünlüğü sona erdi.
Takvim.com.tr ABD'deki 3 Kasım seçimlerindeki ilkleri derledi...
SİYAHİ MECLİS BAŞKANI
Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries, partisinin Meclis çoğunluğunu kazanmasıyla ABD tarihinin ilk siyahi Temsilciler Meclisi Başkanı oldu.
Z KUŞAĞI KONGRE'DE
Colorado 1. Bölge'den Temsilciler Meclisi'ne seçilen Demokrat Melat Kiros ise ABD Kongresi'ne giren ilk Z Kuşağı kadın üye unvanını kazandı.
KIZILDERİLİ VALİ
Seçim sonuçlarına göre Demokrat Keisha Lance Bottoms, Georgia valilik seçimlerinde rakibi Rick Jackson'ı mağlup ederek ABD tarihinin ilk siyahi kadın valisi seçildi.
Eski İçişleri Bakanı Demokrat Deb Haaland, New Mexico valilik yarışında Gregg Hull'ı geride bırakarak ABD tarihinin ilk Amerikan yerlisi kadın valisi unvanını aldı.
Minnesota Vali Yardımcısı Demokrat Peggy Flanagan, ABD Senatosu'na girerek ülke tarihinin ilk Amerikan yerlisi kadın senatörü oldu.
MÜSLÜMAN SENATÖR
Michigan eyaletinde yarışan Demokrat Abdul El-Sayed ise Mike Rogers'a karşı zafer kazanarak ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman senatör olarak kayıtlara geçti.
Eyalet düzeyinde Wisconsin'de Demokrat David Crowley eyaletin ilk siyahi valisi seçilirken, New Jersey 12. Bölge'den seçilen Demokrat Adam Hamawy eyaletin ilk Müslüman Kongre üyesi ünvanını elde etti.
1 ASIR SONRA İLK
Seçimler, Cumhuriyetçi partinin kalesi olarak bilinen birçok eyalette onlarca yıldır devam eden siyasi geleneği yıktı.
Keisha Lance Bottoms'ın zaferiyle Georgia eyalet yönetimi, 2003 yılından bu yana 24 yıl aradan sonra ilk kez Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçti.
Texas'ta Demokrat Gina Hinojosa, Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'ı mağlup ederek Texas'ın ilk Latina kadın valisi oldu ve eyalette 1990'dan bu yana valiliği kazanan ilk Demokrat olmayı başardı.
Yine Texas'ta Demokrat James Talarico, Ken Paxton'ı yenerek 1988'den bu yana ABD Senatosu koltuğunu kazanan ilk Demokrat aday oldu.
Kansas eyaletinde Demokrat Adam Hamilton, Roger Marshall'ı geride bırakarak yaklaşık 100 yıldır Senato koltuğunu kazanan ilk Demokrat olarak tarihe geçti.
South Carolina'da ise Demokrat Annie Andrews, 1998'den bu yana Cumhuriyetçilerin elinde olan Senato koltuğunu kazandı.
ABD Kongre ara seçimlerindeki ilkler şöyle sıralandı: