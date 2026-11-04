Dirk Kuyt Liverpool zaferinin şifresini Takvim'e anlattı! Fenerbahçe'nin orta sahasında ne değişti?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından orta sahadaki tercihlerini açıkladı. Takvim Spor Sorumlusu Görkem Ağgündüz'ün, İsmail Kartal döneminde performansı eleştirilen Matteo Guendouzi'nin yeni rolüne ilişkin sorusunu yanıtlayan Hollandalı çalıştırıcı, Liverpool karşısındaki taktik planının ayrıntılarını paylaştı. Kuyt, Fransız futbolcunun performansına da övgüde bulundu. İşte o açıklamalar...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından takımının orta sahadaki oyun planına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Takvim Spor Sorumlusu Görkem Ağgündüz, Hollandalı çalıştırıcıya Matteo Guendouzi'nin sahadaki rolünün değişmesini sordu.
İsmail Kartal döneminde savunmanın önünde, zaman zaman stoperlerin arasına girerek görev yapan ve performansı eleştirilen Fransız futbolcunun Liverpool karşısında daha ileride konumlandırılması gündeme geldi.
Kuyt ise İsmail Yüksek ve N'Golo Kante'yi savunmanın önünde birlikte kullanmalarının nedenini açıklarken Guendouzi'nin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
GUENDOUZI ORTA SAHANIN ÖNÜNDE
Takvim Spor Sorumlusu Görkem Ağgündüz, maçın ardından Dirk Kuyt'a yönelttiği soruda Guendouzi'nin İsmail Kartal dönemindeki görevini hatırlattı.
Fransız orta saha oyuncusunun daha önce stoperlerin arasına kadar gerileyerek görev yaptığını ve bu rolü nedeniyle eleştirildiğini belirten Ağgündüz, Liverpool karşısında İsmail Yüksek ile N'Golo Kante'nin önünde oynamasının gerekçesini sordu.
Ağgündüz, bu değişikliğin oyuncuyla yapılan bir görüşmenin sonucu mu yoksa saha içindeki taktiksel gereklilikten mi kaynaklandığını gündeme getirdi.
LIVERPOOL'A KARŞI GÜÇLÜ ORTA SAHA PLANI
Dirk Kuyt, Takvim'in sorusuna verdiği yanıtta Liverpool'un oyuncu kalitesine dikkat çekerek karşılaşmaya özel bir orta saha düzeni hazırladıklarını belirtti.
Hollandalı çalıştırıcı, rakibin özelliklerini değerlendirdikten sonra merkezde daha güçlü bir yapıya ihtiyaç duyduklarına karar verdiklerini anlattı.
Liverpool karşılaşmasındaki tercihlerine açıklık getiren Kuyt, "Liverpool çok değerli oyunculardan kurulu bir takım. Oyun planımızı inceledik. Hızlı bir şekilde güçlü bir orta sahaya sahip olmamız gerektiğini düşündük. İsmail, Kante ve Guendouzi ile oynama kararı aldık." ifadelerini kullandı.
Böylece Fenerbahçe, İngiliz temsilcisi karşısında orta sahada İsmail Yüksek, N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'yi birlikte kullandı.
İSMAİL VE KANTE'Yİ STOPERLERİN ÖNÜNDE İSTEDİ
Dirk Kuyt, Liverpool karşılaşmasında orta sahadaki oyuncularının görev dağılımını da açıkladı.
İrfan Can Kahveci'nin daha çok iç koridorlarda görev aldığını belirten Hollandalı çalıştırıcı, savunmanın önünde İsmail Yüksek ve N'Golo Kante'yi birlikte kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.
Takımın merkezde kompakt ve güçlü bir yapıya sahip olmasını hedeflediklerini dile getiren Kuyt, "İrfan daha çok içeri doğru oynuyordu. Kompakt ve güçlü bir orta sahaya sahiptik. İsmail ve Kante, ikisinin de stoperlerimizin önünde olmasını istedik." dedi.
GUENDOUZI'YE ÖVGÜ: HARİKA OYNADI
Takvim'in sorusu üzerine Matteo Guendouzi'nin performansını da değerlendiren Dirk Kuyt, Fransız futbolcuya duyduğu güveni vurguladı.
Oyuncuların zaman zaman eleştirilmesinin futbolun bir parçası olduğunu belirten Hollandalı çalıştırıcı, performansın gelişmesinde inancın ve güvenin önemine dikkat çekti.
Guendouzi'nin Liverpool karşısındaki oyunundan memnun olduğunu söyleyen Kuyt, "Mateo harika bir oyuncu. Çok fazla oyuncu eleştiriye uğruyor. Bu inanç ve güvenle ilgili bir durum. Mateo bugünkü maçta harika oynadı." ifadelerini kullandı.
Hollandalı çalıştırıcı, Fransız futbolcunun performansında İsmail Yüksek ve N'Golo Kante'nin birlikte görev yapmasının da etkili olduğunu belirtti.
AGRESİF PRES VE DOĞRU ZAMANLAMA
Dirk Kuyt, Liverpool karşısında uyguladıkları baskı planının ayrıntılarına da değindi.
Orta sahada yalnızca güçlü bir yapı kurmakla yetinmediklerini belirten Hollandalı çalıştırıcı, rakibe doğru anlarda baskı uygulamak istediklerini anlattı.
İsmail Yüksek ile N'Golo Kante'nin birlikte oynamasının Guendouzi'ye katkısına dikkat çeken Kuyt, "Bunu aslında İsmail ve Kante'nin beraber çalışması da etkiledi. Doğru anlarda ve agresif basmak istedik." şeklinde konuştu.
Kuyt'ın açıklamaları, Liverpool karşısında üçlü orta saha düzeninin yanı sıra pres zamanlamasının da oyun planının önemli bir parçası olduğunu gösterdi.
TARAFTAR DESTEĞİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI
Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin Liverpool karşısındaki performansında oyuncuların özgüvenine ve tribün desteğine de ayrı bir parantez açtı.
Hollandalı teknik adam, futbolcuların kendilerine inanmasının ve taraftarların desteğini hissetmesinin sahadaki performansa olumlu katkı sağladığını belirterek, "Özgüvene sahipseniz ve taraftar arkanızdaysa futbol çok daha kolay oluyor." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Liverpool karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-2 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir galibiyet elde etti.