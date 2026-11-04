Kuyt ise İsmail Yüksek ve N'Golo Kante'yi savunmanın önünde birlikte kullanmalarının nedenini açıklarken Guendouzi'nin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsmail Kartal döneminde savunmanın önünde, zaman zaman stoperlerin arasına girerek görev yapan ve performansı eleştirilen Fransız futbolcunun Liverpool karşısında daha ileride konumlandırılması gündeme geldi.

Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool 'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından takımının orta sahadaki oyun planına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından taktiksel tercihlerini değerlendirdi. (Fotoğraf: REUTERS)

GUENDOUZI ORTA SAHANIN ÖNÜNDE

Takvim Spor Sorumlusu Görkem Ağgündüz, maçın ardından Dirk Kuyt'a yönelttiği soruda Guendouzi'nin İsmail Kartal dönemindeki görevini hatırlattı.

Fransız orta saha oyuncusunun daha önce stoperlerin arasına kadar gerileyerek görev yaptığını ve bu rolü nedeniyle eleştirildiğini belirten Ağgündüz, Liverpool karşısında İsmail Yüksek ile N'Golo Kante'nin önünde oynamasının gerekçesini sordu.

Ağgündüz, bu değişikliğin oyuncuyla yapılan bir görüşmenin sonucu mu yoksa saha içindeki taktiksel gereklilikten mi kaynaklandığını gündeme getirdi.