Selin 5 can aldığı Sarıyer'de belediyeye tepki! Afet bütçesinin 4 katı Özel Kalem'e
İstanbul’da selin vurduğu Sarıyer’de belediyenin afete ayırdığı bütçe pes dedirtti. Sarıyer Belediyesi, 2027 yılı bütçesinde Özel Kalem’e 179 milyon lira bütçe ayırırken, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü’ne ise sadece 48 milyon lira bütçe ayırdı.
İstanbul'da bir süre önce selin vurduğu Sarıyer'de belediyenin afete ayırdığı bütçe tartışma konusu oldu. Sarıyer Belediyesi, 2027 yılı bütçesinde Özel Kalem'e 179 milyon lira bütçe ayırırken, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'ne ise 48 milyon lira bütçe ayırdı.
Afet işlerine ayrılan bütçenin Özel Kalem'e ayrılan bütçenin yaklaşık 4'te 1'i oranında olmasına vatandaşlar "Afetten ders almamışlar" yorumu yaptı.
5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
14 Ekim'de etkili olan sağanak yağış sonrasında yaşanan su baskınlarında kentte 7 kişi hayatını kaybederken bunlardan 5'i Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sel sularına kapılmıştı. Derenin taşması sonucu cadde ve sokakların suyla kaplandığı ilçede çok sayıda ev ve iş yerini de su basmıştı. Dere yatağında bulunan 19 dükkân, Kur'an kursu binası ve Ayazağa Atatürk Stadı'nın yıkılarak dere ıslahı çalışması yapılmasına karar verilmişti.
Daha önce de altyapı yetersizliği nedeniyle defalarca su baskınlarının yaşandığı ilçede Sarıyer Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesinde afet yönetimi için küçük bir bütçe ayırması tartışma konusu oldu.
BÜTÇE 11 MİLYAR 393 MİLYON TL
Sarıyer Belediye Meclisi'nin 9 Ekim 2026 tarihli ve 2026/98 sayılı kararına göre, belediyenin 2027 yılı toplam bütçesi 11 milyar 393 milyon 596 bin TL olarak kabul edildi. Sarıyer Belediyesi'nin 2027 yılı bütçe kararnamesi, yapılan oylamada 24 kabul ve 11 ret oyuyla kabul edildi. Belediye Meclisi kararına göre Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'nun başında bulunduğu Özel Kalem Birimi'ne Yönetim ve Destek Programı kapsamında 179 milyon 350 bin TL, Vatandaşlık ve Sivil Toplum programı kapsamında ise 350 bin TL ödenek verildi. Böylece Özel Kalem Birimi'nin 2027 yılı toplam bütçesi 179 milyon 700 bin TL'ye ulaştı. Afetlere hazırlık, afet risklerinin azaltılması ve risk yönetiminden sorumlu Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'ne ise 48 milyon 259 bin TL ödenek ayrıldı. Özel Kalem Birimi'ne ayrılan bütçenin, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün bütçesinden yaklaşık 4 kat fazla olması dikkat çekti.
'YEME İÇMEYE PARA VAR, AFETE YOK'
AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, Ayazağa'daki sel felaketinde belediyenin yetersiz kaldığını belirterek, "Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biri olan Sarıyer Belediyesi'nde temsil ve ağırlama giderleri yıllardır yüksek tutuluyor. Yeme içme, konaklama ve otel masrafları devam ediyor. Temsil ve ağırlama giderlerine 179 milyon TL ayrılırken afet önlemleri için yeterli bütçe ayrılmaması, önceliğin Sarıyer halkı olmadığını ortaya koyuyor" dedi.
Haber: Barış Savaş