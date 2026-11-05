İstanbul'da bir süre önce selin vurduğu Sarıyer'de belediyenin afete ayırdığı bütçe tartışma konusu oldu. Sarıyer Belediyesi, 2027 yılı bütçesinde Özel Kalem'e 179 milyon lira bütçe ayırırken, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'ne ise 48 milyon lira bütçe ayırdı.

İstanbul'da 14 Ekim'de yaşanan sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybederken, can kayıplarının 5'i Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Afet işlerine ayrılan bütçenin Özel Kalem'e ayrılan bütçenin yaklaşık 4'te 1'i oranında olmasına vatandaşlar "Afetten ders almamışlar" yorumu yaptı. SARIYER BELEDİYESİ'NİN 2027 YILI BÜTÇESİNDE MÜDÜRLÜKLERE AYRILAN ÖDENEKLER MÜDÜRLÜKLER AYRILAN ÖDENEKLER ■ Özel Kalem Birimi 179 milyon 700 bin TL ■ Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü 48 milyon 259 bin TL ■ Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 61 milyon 171 bin TL ■ Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 196 milyon 393 bin TL ■ Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 99 milyon 150 bin TL ■ Sağlık İşleri Müdürlüğü (Koruyucu Sağlık) 79 milyon 818 bin TL ■ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Sanat ve Kültür Ekonomisi) 247 milyon 203 bin TL 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ 14 Ekim'de etkili olan sağanak yağış sonrasında yaşanan su baskınlarında kentte 7 kişi hayatını kaybederken bunlardan 5'i Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sel sularına kapılmıştı. Derenin taşması sonucu cadde ve sokakların suyla kaplandığı ilçede çok sayıda ev ve iş yerini de su basmıştı. Dere yatağında bulunan 19 dükkân, Kur'an kursu binası ve Ayazağa Atatürk Stadı'nın yıkılarak dere ıslahı çalışması yapılmasına karar verilmişti. Daha önce de altyapı yetersizliği nedeniyle defalarca su baskınlarının yaşandığı ilçede Sarıyer Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesinde afet yönetimi için küçük bir bütçe ayırması tartışma konusu oldu.